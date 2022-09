Moskau setze mit der neuerlichen Drohung mit Nuklearwaffen und den geplanten Schein-Referenden weitere Eskalationsschritte, sagte Bundespräsident Alexander Van der Bellen gestern am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Angesichts der Ankündigung der russischen Teilmobilmachung rief Van der Bellen zu europäischer Geschlossenheit auf. "Wir stehen zusammen gegen diesen illegalen und brutalen russischen Angriffskrieg", sagte er. Österreich und die EU würden ihre Unterstützung insbesondere