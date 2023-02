USA wollen "umfassende" neue Russland-Sanktionen verkünden

Plakat mit Kriegsparolen in Moskau.

Dies kündigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Donnerstag in Washington an. Die neuen Strafmaßnahmen zielten auf russische Schlüsselsektoren, die "Einnahmen für (Präsident Wladimir) Putin generieren", sagte sie.

Ziele seien unter anderem Banken und andere Institutionen, die bei der Umgehung der bisherigen Sanktionen mitwirkten, erläuterte Jean-Pierre. Auch richteten sich die neuen Sanktionen gegen die russische Rüstungsbranche, sagte sie.

Die G7-Gruppe führender Industriestaaten - zu der die USA wie auch Deutschland gehören - wird am Freitag einen virtuellen Gipfel abhalten, zu dem auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dazu geschaltet wird. US-Außenstaatssekretärin Victoria Nuland hatte bereits vor einer Woche angekündigt, dass die G7-Gruppe "ein großes neues Sanktionspaket" gegen Russland beschließen werde.

Die Verbündeten der Ukraine haben bereits eine ganze Serie von Sanktionspaketen gegen Russland verhängt, unter anderem auch gegen den Energiesektor.

