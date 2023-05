USA: Warnung vor Zahlungsunfähigkeit

Bereits ab 1. Juni könnte den Vereinigten Staaten die Zahlungsunfähigkeit drohen, warnt US-Finanzministerin Janet Yellen in einem Brief an den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. Der genaue Zeitpunkt hängt davon ab, wann die Kapitalreserven, die bereits angezapft wurden, erschöpft sind. Ein Zahlungsausfall hätte nach Ansicht von Finanzexperten massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und könnte sie in die nächste Krise stürzen. Davor warnte Yellen mehrfach.

Der Hintergrund: Mit ihrer knappen Mehrheit von 217 zu 215 Stimmen blockieren die Republikaner die Erhöhung der Schuldenobergrenze, sollte es keine Zugeständnisse geben. Die Republikaner wollen Präsident Joe Biden dazu bringen, Kürzungen bei Investitionen in den Klimaschutz und bei anderen Staatsausgaben zuzustimmen. Im Gegenzug soll die US-Schuldengrenze um 1,5 Billionen Dollar angehoben werden. "Speaker" McCarthy selbst steht dabei unter Druck einiger erzkonservativer Republikaner, auf die er angesichts der dünnen Mehrheit im Repräsentantenhaus angewiesen ist. Dabei geht es nicht um neue Ausgaben, sondern um solche, die im Staathaushalt schon rechtskräftig beschlossen sind. Die Schuldenobergrenze der USA liegt derzeit bei 31,4 Billionen Dollar (28,55 Billionen Euro) und ist ausgeschöpft, der Staat darf keine neuen Kredite aufnehmen, um seine Ausgaben zu decken. 2017 wurde die Schuldengrenze eingeführt, der Gedanke dahinter: einen Anreiz zur Verringerung der Ausgabendynamik zu setzen. Seither wurde sie dutzendmal erhöht, weil sonst das Geld ausgegangen wäre – auch wenn sich Republikaner und Demokraten häufig sehr spät einigten.

Biden machte am Montag erneut deutlich, er wolle sich nicht erpressen lassen. McCarthy und die weiteren Führungspersönlichkeiten beider Parteien im Kongress habe er für den 9. Mai ins Weiße Haus eingeladen.

