USA verhängen neue Sanktionen gegen Teheran

Die US-Regierung steht in der Iran-Krise vor einem massiven Glaubwürdigkeitsproblem. Bei der Ankündigung neuer Sanktionen gegen Teheran erwarten Außenminister Mike Pompeo und Finanzminister Steven Mnuchin unangenehme Fragen.

Pompeo sagte, US-Präsident Donald Trump habe die richtige Entscheidung getroffen, als er dem Militär den Befehl erteilte, den Chef der iranischen Revolutionsgarden zu töten. Es hätten exklusive Geheimdienst-Informationen vorgelegen, die auf eine akute Bedrohung hindeuteten. "Wir wissen nicht genau, an welchem Tag er ausgeführt worden wäre. Aber eines ist klar: Soleimani selbst plante einen großen Anschlag gegen amerikanische Interessen, und dieser stand unmittelbar bevor." Trump selber hatte bei einer Kundgebung am Vorabend in Toledo vor Anhängern behauptet, die US-Botschaft in Bagdad sei im Visier Soleimanis gewesen. Pompeo wich der Frage aus, warum diese Information nicht Teil der geheimen Unterrichtung von Kongressabgeordneten am Mittwoch war. Wie er auch nicht auf darauf einging, wie eine Bedrohung akut sein könne, wenn die Regierung nach eigenem Eingeständnis nichts Genaues wisse.

Der Minister brachte, wie schon zuvor Präsident Trump, die NATO ins Spiel. Analysten erkennen darin einen Testballon für einen möglichen Plan B. Die USA könnten sich formal aus dem Irak zurückziehen und die Aufgaben der Anti-IS-Koalition übergeben. Die Glaubwürdigkeitskrise der US-Regierung belastet auch die Aufklärung der Ursachen des Absturzes der ukrainischen Boeing 737 in Teheran wenige Stunden nach dem iranischen Vergeltungsschlag auf zwei US-Militärbasen in Iran. Pompeo sagte, die USA glaubten, "es ist wahrscheinlich, dass das Flugzeug von einer iranischen Rakete getroffen wurde". Man wolle aber die Untersuchungen abwarten.

Die neuen Iran-Sanktionen nehmen nun auch das produzierende Gewerbe, die Textilindustrie und den Bergbau ins Visier. Die USA drohen jedem mit Strafmaßnahmen, der direkt oder indirekt Geschäfte mit Teheran macht. (spang)

