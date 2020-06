USA verdoppelten Kopfprämie für neuen IS-Anführer

Dies sei eine Verdoppelung des bisher ausgelobten Kopfgeldes in Höhe von bis zu fünf Millionen US-Dollar. Abu Hamza al-Quraishi war vergangenes Jahr die Nachfolge von Abu Bakr al-Baghdadi angetreten, nachdem Spezialkräfte des US-Militärs diesen Ende Oktober in einem Gehöft im Nordwesten Syriens aufgespürt hatten. Al-Baghdadi zündete während des Zugriffs nach US-Angaben eine Sprengstoffweste und starb. Er war der meistgesuchte und gefürchtete Terrorist weltweit. Die USA hatten auf ihn ein Kopfgeld in Höhe von 25 Millionen US-Dollar ausgelobt.

Über al-Quraishi ist wenig bekannt. Er hat mehrere Alias. Nach US-Angaben wurde er 1976 in Mossul im Irak geboren. Er sei ein Religionsgelehrter der IS-Vorgängerorganisation Al-Kaida im Irak gewesen und schließlich in den Reihen des IS kontinuierlich aufgestiegen, erklärte das US-Außenministerium. Al-Quraishi habe geholfen, die Verbrechen - Entführung, Menschenhandel und Massaker - gegen Angehörige der religiösen Minderheit der Jesiden im Nordwesten des Iraks voranzutreiben und diese zu rechtfertigen. Er leite die weltweiten Aktivitäten der Gruppe.