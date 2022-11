USA: Trump verspricht "sehr große Mitteilung"

Der 76-Jährige hat in der Nacht auf Dienstag angedeutet, dass er kommende Woche eine neuerliche Kandidatur für das Amt bekannt geben könnte.

Bei einem Auftritt im Bundesstaat Ohio kündigte Trump eine "sehr große Mitteilung" für 15. November an. Die einwöchige Wartezeit begründete er mit den Worten: "Wir wollen nicht, dass irgendetwas von der Bedeutung des morgigen Tages ablenkt." Gemeint hat er damit die Midterms.

Zugleich hetzte Trump seine Anhänger weiter gegen die Parlamentsvorsitzende Nancy Pelosi von den Demokraten auf – obwohl deren Mann bei einer Attacke im Haus des Paars schwer verletzt wurde. Bei einem Auftritt in der Nacht zum Dienstag bezeichnete Trump Pelosi als "Tier". Er verwies auf die zwei Amtsenthebungsverfahren gegen ihn, die während seiner Präsidentschaft von den Demokraten im Abgeordnetenhaus in Gang gesetzt wurden. Sie scheiterten an den Republikanern.

Kurz vor Trumps Auftritt sprach Pelosi sehr emotional in ihrem ersten Interview seit der Attacke auf ihren Mann vor gut zehn Tagen. Während Pelosi in Washington war, brach ein Mann nachts in ihr Haus in San Francisco ein. Laut Polizei weckte er ihren ebenfalls 82-jährigen Ehemann Paul und verlangte, die Parlamentsvorsitzende zu sehen.

Als die von Paul Pelosi alarmierte Polizei eintraf, schlug der Mann mit einem Hammer auf ihn ein. In der Folge musste Pelosi wegen eines Schädelbruchs operiert werden. Der Angreifer sagte später aus, er habe Nancy Pelosi befragen und ihre Knie zertrümmern wollen.

Pelosi rief die Republikaner auf, sich von Trump zu lösen. "Wir brauchen eine starke Republikanische Partei", sagte die Demokratin. Die Republikaner hätten Großes für Amerika erreicht. "Und sie sollten stolz darauf sein, statt sich dem Kult eines Schurken auszuliefern."