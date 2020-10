USA: Tausende protestieren gegen Trump und Barrett

In Washington liefen am Samstag die Teilnehmer des "Women’s March" für Frauen- und Menschenrechte bis zu den Stufen des Supreme Court. Viele sagten, sie seien wütend, weil Trumps Republikaner bereit seien, Barrett kurz vor der Präsidentenwahl am 3. November in den Kreis der höchsten US-Richter zu wählen.

"Es ist eine Tatsache, dass wir stark sind", sagte Sonja Spoo, eine der Organisatoren des Protestmarsches. Die Republikaner seien kurz vor dem K. o., sagte sie mit Blick auf die Präsidentenwahl. Im ganzen Land waren Hunderte Märsche und Versammlungen gegen die Kür Barretts zur höchsten Richterin geplant. Barrett, die während ihrer Anhörung konkrete Aussagen zu präsidialen Vollmachten, Abtreibung, Klimawandel und die von Obama eingeführte Gesundheitsversorgung vermieden hat, muss vom Senat bestätigt werden.