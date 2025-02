USA setzen Zölle gegen Mexiko für einen Monat aus

Das kündigt Trump am Montag nach einem Gespräch mit seiner mexikanischen Kollegin Claudia Sheinbaum an. Im Kampf gegen den Drogenschmuggel kündigte Sheinbaum die Entsendung von 10.000 zusätzlichen Soldaten an die Grenze zu den USA an. Damit sollte insbesondere der Schmuggel von Fentanyl eingedämmt werden, sagte Trump am Montag in den sozialen Medien.

Sheinbaum sagte, das Abkommen beinhalte auch die Verpflichtung der USA, den Handel mit hochleistungsfähigen Waffen nach Mexiko zu verhindern. Die beiden Staatsoberhäupter telefonierten am Montag, nur wenige Stunden bevor die US-Zölle auf Mexiko, China und Kanada um Mitternacht (Ortszeit Washington) in Kraft treten sollten. Die beiden Länder werden die einmonatige Pause nutzen, um weitere Verhandlungen zu führen, sagte Trump.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.