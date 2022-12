USA-Russland: Basketballerin Griner freigelassen

Sie sei gegen den in den USA inhaftierten russischen Waffenhändler Viktor Bout auf dem Flughafen Abu Dhabi ausgetauscht worden, teilte das russische Außenamt am Donnerstag mit. "Gerade habe ich mit Griner gesprochen. Sie ist sicher. Sie sitzt im Flugzeug. Sie ist auf dem Weg nach Hause", twitterte US-Präsident Joe Biden.

Russland und die USA hatten bereits in der Vergangenheit ungeachtet der Spannungen im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine Gefangene ausgetauscht. In dem von den USA heftig kritisierten Verfahren hatte ein russisches Gericht Griner im August wegen Drogenbesitzes zu neun Jahren Lagerhaft verurteilt. Zuletzt war sie in ein Frauenstraflager in der Teilrepublik Mordwinien verlegt worden. Dabei bestand von Anfang an die Hoffnung, dass die 32-Jährige bei einem Austausch freikommen könnte.

Politisch motiviertes Verfahren

Die Athletin hatte bei einer Gepäckkontrolle in Moskau sogenannte Vape-Kartuschen und Haschisch-Öl bei sich. Es soll sich um 0,5 Gramm gehandelt haben. Dies wurde als illegaler Drogenbesitz und Schmuggel gewertet. Das Gericht sah keine mildernden Umstände. Griner hatte sich schuldig bekannt. Washington hatte Moskau von Anfang an ein politisch motiviertes Verfahren vorgeworfen.

Viktor Bout Bild: APA/AFP/SAEED KHAN

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper