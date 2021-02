USA: Machtkampf bei den Republikanern eskaliert

Der Haussegen bei den US-Republikanern hängt mächtig schief: Nach der verlorenen Präsidentschaftswahl und dem Verlust der Kontrolle über den mächtigen Senat ist in der "Grand Old Party" (GOP) nun der Machtkampf voll ausgebrochen. Als Brandbeschleuniger fungiert Ex-Präsident Donald Trump.

In einer schriftlichen Stellungnahme teilte Trump heftig gegen Mitch McConnell, die Nummer eins der Republikaner im Senat, aus: Er schrieb, dass er für die Zukunft der Republikaner schwarzsehe, sollten sie an McConnell als führender Figur festhalten. Außerdem machte er ihn mit persönlichen Angriffen nieder.

"Die Republikanische Partei kann mit politischen ,Anführern’ wie Senator Mitch McConnell an der Spitze nie wieder respektiert werden oder stark sein", kritisierte Trump. Wenn die republikanischen Senatoren an ihm festhielten, "werden sie nicht wieder gewinnen. Er wird niemals tun, was getan werden muss oder was für unser Land richtig ist."

"Politischer Nichtsnutz"

Trump bescheinigte McConnell, der seit 36 Jahren im Senat sitzt, "fehlendes politisches Verständnis", zudem mangle es ihm an "Weisheit, Geschick und Persönlichkeit". Er beschimpfte McConnell als "übellaunig" und als "politischen Nichtsnutz" und drohte, parteiinterne Rivalen McConnells zu unterstützen.

Mitch McConnell gehört zur großen Mehrheit jener republikanischen Senatoren, die am vergangenen Samstag gegen eine Verurteilung Trumps stimmten. Der Senator hat Trump aber trotzdem eine Mitschuld an dem Angriff auf das Kapitol gegeben. Am Samstag sagte er, dass Trump "praktisch und moralisch" dafür verantwortlich sei. Nach dem Freispruch hatte McConnell dazu aufgerufen, wegen des Angriffs auf das Kapitol vor Gericht gegen Trump vorzugehen.

Präsident Joe Biden wollte sich zum Machtkampf bei den Republikanern gestern nicht äußern: "Ich bin es leid, über Trump zu sprechen", sagte er.

