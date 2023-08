USA, Japan und Südkorea senden Botschaft an die Welt

Biden, Yoon und Kishida schmiedeten am Freitag in Camp David eine neue historische Allianz.

Wenn es um die großen Fragen der Weltpolitik geht, laden amerikanische Präsidenten gerne nach Camp David. Auf dem Landsitz im US-Bundesstaat Maryland fanden in den 70-ern die verfeindeten Nachbarländer Israel und Ägypten zueinander. Gestern empfing Joe Biden die Staats- und Regierungschefs von Südkorea und Japan an diesem historischen Ort.

Es war das erste "eigenständige Gipfeltreffen" zwischen den USA, Japan und Südkorea überhaupt. Denn Südkorea und Japan trennt mindestens so viel, wie sie eint. Vor allem die düsteren Kapitel der gemeinsamen Geschichte belastet die Beziehungen zwischen Seoul und Tokio. Japan hielt Korea von 1910 bis 1945 besetzt, viele Südkoreanerinnen wurden als Sexsklavinnen missbraucht, Menschen zu Zwangsarbeit verpflichtet.

Doch die wachsende Bedrohung aus Nordkorea und Chinas neues Machtstreben brachte zuletzt ein Umdenken. Japans Regierungschef Fumio Kishida, der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol und Joe Biden vertieften daher gestern ihre Zusammenarbeit. Yoon sprach von einem "neuen Meilenstein in der trilateralen Zusammenarbeit".

Eine Notfall-Hotline

Dazu gehört vor allem eine Konsultationspflicht in Sicherheitskrisen. Außerdem soll zwischen Washington, Tokio und Seoul eine Art Notfall-Hotline für schnellen Austausch in Krisensituationen eingerichtet werden. "Wir werden Möglichkeiten erörtern, Informationen auszutauschen, unsere Botschaften abzustimmen und politische Maßnahmen gemeinsam zu ergreifen", hieß es aus dem Weißen Haus. Geplant sind nicht nur jährliche Treffen, sondern auch gemeinsame Militärübungen.

"Dieses historische Treffen beweist, wie wichtig diese Beziehung nicht nur für unser Land, sondern auch für die internationale Sicherheit ist", betonte auch Pentagon-Sprecher Pat Ryder. Es handle sich dabei auch um eine "Botschaft an die Welt und die Region". Ziel sei es, "mögliche Aggressoren" abzuschrecken und "Stabilität und Sicherheit" in der Region und international sicherzustellen. In der Region sind die Spannungen zuletzt massiv gewachsen. Die USA und ihre Partner beobachten mit wachsender Unruhe nicht nur Nordkoreas wiederholte Raketenabschüsse und die Fortschritte bei der Entwicklung eines Atomprogramms. Auch die chinesischen Aktivitäten im Ostchinesischen und Südchinesischen Meer sowie in der Meerenge von Taiwan werden als Bedrohung gesehen.

China wiederum blickt mit Argusaugen auf die neue Allianz zwischen Seoul, Tokio und Washington. Staatschef Xi Jinping wirft den USA nicht nur vor, den wirtschaftlichen Aufstieg der Volksrepublik China eindämmen, sondern mithilfe seiner Verbündeten eine Art NATO in Ostasien etablieren zu wollen.

