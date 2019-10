USA heben Sanktionen gegen Türkei auf

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch angekündigt, sämtliche Sanktionen gegen die Türkei aufzuheben. Die Türkei habe ihre Kampfhandlungen beendet, der Waffenstillstand werde permanent bleiben, so Trump. Damit werde er die Sanktionen aufheben, außer es passiert etwas, womit er „nicht glücklich“ sei, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters den US-Präsidenten. Dies sei ein "größerer Durchbruch" für eine "bessere Zukunft" in Syrien und im Nahen Osten.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

