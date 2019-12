USA-Handelsabkommen mit China ist fertiggestellt und übersetzt

Das sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin am Freitag dem TV-Sender CNBC. Die Dokumente seien fertiggestellt und übersetzt und könnten nicht mehr nachverhandelt werden, ergänzte er.

Die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt hatten sich am Freitag nach monatelangem Gezerre auf ein erstes Handelsabkommen geeinigt. China sagte unter anderem den Kauf zusätzlicher US-Agrarprodukte zu, die USA die Senkung einiger Zölle sowie den Stopp geplanter Zusatzzölle. Nun soll rasch eine zweite Verhandlungsphase folgen. In dem Streit überziehen sich beide Staaten mit milliardenschweren Abgaben, was der Weltkonjunktur spürbar zusetzt.