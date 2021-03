USA für neuen Friedensplan für  Afghanistan

An der Konferenz sollen neben der afghanischen Regierung und den islamistischen Taliban auch Vertreter Russlands, Chinas, Pakistans, des Iran, Indiens und der USA teilnehmen, heißt es in einem Schreiben von US-Außenminister Antony Blinken an den afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani. Diese Staaten hätten nämlich "ein gemeinsames Interesse an einem stabilen Afghanistan", so Blinken.

Der neue USA-Vorschlag sieht unter anderem die Bildung einer Übergangsregierung und Neuwahlen auf der Grundlage einer neuen Verfassung vor, die auf dem Islam als Staatsreligion basiert. Auch ein dauerhafter Waffenstillstand wird angestrebt. Dafür hat US-Außenminister Blinken sogar in Aussicht gestellt, die US-Truppen doch noch im Mai aus Afghanistan abzuziehen. Die Sicherheitslage in Afghanistan hatte sich zuletzt massiv verschlechtert: Allein im Februar wurden mehr als 270 Menschen bei Terroranschlagen getötet.