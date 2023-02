USA fordern von Israel Überdenken der Justizreform

Er habe dem Ministerpräsidenten gesagt, "so wie ich es meinen Kindern sage: Bremst, nehmt die Geschwindigkeit raus, versucht einen Konsens zu finden, bringt die Parteien zusammen", erklärte US-Botschafter Tom Nides in einem in der Nacht zum Sonntag veröffentlichten CNN-Podcast.

Nides warnte, die Pläne gefährdeten auch die von Netanyahu angestrebte und von den USA unterstützte Verbesserung der Beziehungen zu Saudi-Arabien.

Auch Israels Präsident warnt

In Israel demonstrieren seit Wochen regelmäßig zehntausende Menschen gegen die geplante Justizreform. Sie werfen Netanyahu vor, die demokratische Kontrolle von Ministern durch Gerichte zu gefährden. Daher stehe die Zukunft der israelischen Demokratie auf dem Spiel. Auch Israels Präsident Isaac Herzog hat vor einem "verfassungsrechtlichen und sozialen Zusammenbruch" gewarnt.

Vergangenen Montag hatte die Reform die erste Lesung im Parlament passiert, weitere zwei stehen noch aus. Netanyahus konservative Partei Likud wirft dem Obersten Gerichtshof vor, von linksgerichteten Richtern dominiert zu werden, die sich aus politischen Gründen in Bereiche einmischen, die nicht in ihre Zuständigkeit fallen.

