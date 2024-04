USA fordern besseren Schutz für Gaza-Helfer

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin fordert Israel auf, konkrete Schritte zum Schutz von Mitarbeitern von Hilfsorganisationen und der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu unternehmen. Laut einer Mitteilung des US-Verteidigungsministeriums sagte Austin in einem Telefonat mit seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant, die "Koordinierung" habe "wiederholt versagt".

"Minister Austin drückte seine Empörung über den israelischen Angriff auf einen humanitären Hilfskonvoi der US-NGO World Central Kitchen (WCK) aus, bei dem sieben Helfer, darunter ein amerikanischer Staatsbürger, getötet wurden", heißt es in einer Erklärung zu dem Gespräch.

Austin habe Gallant zudem aufgefordert, eine schnelle und transparente Untersuchung durchzuführen, die Untersuchungsergebnisse zu veröffentlichen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Gallants Büro teilte mit, der israelische Verteidigungsminister habe bei dem Gespräch betont, eine eingehende Untersuchung des tragischen Vorfalls laufe bereits. Man werde die Ergebnisse mit den Verbündeten teilen und Lehren umsetzen.

Die US-Regierung hält weiter an einer Verhandlungslösung im Nahost-Konflikt für einen unabhängigen Palästinenserstaat fest. Das erklärte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, auf Nachfrage am Mittwoch in Washington. Die palästinensische UNO-Mission hatte am Dienstag mitgeteilt, sich erneut um eine Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen bemühen zu wollen – 2011 war dieses Anliegen gescheitert. Die Veto-Macht USA und andere, darunter Österreich, wollten damals, dass die Palästinenser zuvor mit Israel Frieden schließen.

Auf die Frage, ob die USA dieses Mal ein Veto einlegen würden, sagte Miller: "Ich spekuliere nicht darüber, was in Zukunft passieren könnte." Gleichzeitig sagte er, die USA hätten immer deutlich gemacht, dass sie zwar die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates mit Sicherheitsgarantien für Israel unterstützen. Dies müsse jedoch durch direkte Verhandlungen zwischen den betroffenen Parteien geschehen "und nicht bei den Vereinten Nationen".

