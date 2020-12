USA: Erstmals wird eine Ureinwohnerin Ministerin

Der künftige US-Präsident Joe Biden hatte im Wahlkampf versprochen, im Falle eines Sieges ein Kabinett zusammenzustellen, das die Vielfalt der US-Gesellschaft und alle wichtigen Bevölkerungsgruppen repräsentiert. "Ein Kabinett, das ausschaut wie Amerika" ist das Ziel des 78-Jährigen.

Mit der Nominierung von Deb Haaland zur Innenministerin kommt Biden seinem Ziel einen Schritt näher. Wird die 60-Jährige durch den US-Senat bestätigt, ist sie die erste "native american" Ministerin in der US-Geschichte.

Haaland stammt aus dem südlichen Bundesstaat New Mexico und gehört dem Pueblo-Stamm Laguna an. Sie und ihre Parteifreundin Sharice Davids waren 2018 als erste Ureinwohnerinnen der Geschichte in den US-Kongress gewählt worden. Dort machte sich Haaland für die Verbesserung der Lebensverhältnisse von Ureinwohnern stark.

Als Innenministerin wird Haaland für die Verwaltung von bundeseigenem Land und für Bodenschätze verantwortlich sein. In den Zuständigkeitsbereich fallen auch Ureinwohner-Reservate. Die 70.000 Beschäftigten des Innenministeriums kontrollieren Nationalparks sowie Öl- und Gas-Förderanlagen.

"Es wäre eine Ehre, die Regierungsbeziehungen mit den Stämmen zu reparieren, die von der Trump-Regierung ruiniert wurden, und als erste eingeborene Ministerin in der Geschichte unseres Landes zu dienen", sagte Haaland in einer ersten Reaktion der "New York Times".

Mit Michael Regan nominierte Joe Biden zudem erstmals einen Schwarzen als Chef der Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency). Der gewählte Präsident hat bereits zuvor eine Reihe von Premieren verkündet.

So soll die frühere Notenbankchefin Janet Yellen als erste Frau der US-Geschichte Finanzministerin werden, der pensionierte Vier-Sterne-General Lloyd Austin als erster Afroamerikaner Verteidigungsminister und der frühere Präsidentschaftsbewerber Pete Buttigieg Verkehrsminister, der damit erster offen homosexueller Minister der US-Geschichte würde. Mit Xavier Becerra als nominierter Gesundheitsminister und Alejandro Mayorkas als Heimatschutzminister sollen zudem zwei Latinos wichtige Kabinettsposten übernehmen.

Kuba: "Über jedes Thema reden"

Kubas Staatschef Miguel Diaz-Canel hat Biden indes ein Dialogangebot gemacht. Er sei bereit, mit dem neuen US-Präsidenten "über jedes Thema" zu sprechen, sagte Diaz-Canel gestern in Havanna. "Die Revolution, der Sozialismus und unsere Souveränität" könnten dabei aber kein Gegenstand sein. Diese Prinzipien kämen "niemals" auf den Tisch.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. US-Wahl 2020 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.