USA: Ein Toter bei Ausschreitungen in Portland

Morgen, Dienstag, will der Republikaner in die Stadt Kenosha fahren, in der es nach den Schüssen eines Polizisten in den Rücken eines Afroamerikaners ebenfalls Proteste gibt. Dabei wolle er sich mit Sicherheitsbehörden treffen und sich ein Bild von den Schäden bei gewaltsamen Protesten machen, sagte ein Sprecher. Von einem Gespräch mit der Familie des verletzten Schwarzen war nicht die Rede.

Trump: "Großartige Patrioten"

In Portland im Bundesstaat Oregon gibt es seit Wochen jede Nacht Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Am Samstag fuhr ein Autocorso von Trump-Anhängern durch die Stadt. Laut lokalen Medienberichten waren es mehrere hundert Autos mit 2500 Trump-Unterstützern. Trump sprach von "großartigen Patrioten".

Anschließend kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Trump-Anhängern und Demonstranten. Beamte hätten Schüsse gehört und seien daraufhin zum Tatort gefahren, teilte die Polizei mit. Dort hätten sie ein Opfer mit einer Schusswunde in der Brust vorgefunden. Eine Mordermittlung sei bereits im Gange. Auf dem Video eines "New York Times"-Reporters war zu sehen, wie von der Ladefläche eines Pick-ups im Konvoi mit einem Paintball-Gewehr auf Demonstranten geschossen wurde. Von einem anderen Auto wurde Pfefferspray versprüht.

