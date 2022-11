Joe Biden meldete sich vom anderen Ende der Welt, um Catherine Cortez Masto zu ihrem Wahlsieg in Nevada zu gratulieren. "Amerika hat bewiesen, dass es an die Demokratie glaubt", erklärte der Präsident am Rande des Gipfels asiatischer Staaten in Kambodscha, nachdem er mit der wiedergewählten Senatorin telefoniert hatte. Die einzige Latina im US-Senat war kurz zuvor bei der Auszählung der Stimmen in dem Wechselwählerstaat Nevada an dem Republikaner Adam Laxalt uneinholbar vorbeigezogen.