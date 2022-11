USA: Das zähe Warten lässt die Demokraten hoffen

Das endgültige Ergebnis der US-Kongresswahlen lässt weiter auf sich warten. Auch drei Tage nach der Abstimmung dauerte am Freitag die Auszählung der Stimmen in vielen Wahlkreisen an. Doch für die Demokraten scheint sich der Horizont nach den Midterm-Wahlen in den USA weiter zu erhellen. Neue Auszählungsschritte in den Bundesstaaten Arizona und Nevada, wo bisher noch keine Entscheidung in den Senatswahlen gefallen ist, begünstigten dort die demokratischen Kandidaten. Sicher ist ihr Sieg noch nicht, aber sollten Mark Kelly (Arizona) und Catherine Cortez Masto (Nevada) tatsächlich ihre Sitze in der Parlamentskammer behalten können, würde das 50 Mandate für die Demokraten bedeuten. Dann wäre klar, dass die Partei die Kontrolle im Senat behält. Die noch offene Stichwahl in Georgia am 6. Dezember wäre dafür dann nicht mehr entscheidend.

US-Präsident Biden sagte, seine Hoffnung sei "noch am Leben", dass seine Partei die Abgeordnetenkammer am Ende doch verteidigen könne. Vom Wahlausgang hängt ab, wie effektiv Biden in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit bis zur Präsidentschafts- und Kongresswahl 2024 regieren kann.

Wann die Ergebnisse endgültig vorliegen, blieb zunächst offen. In Arizona und Nevada waren Hunderttausende Stimmzettel noch nicht ausgewertet. Mitarbeiter der lokalen Wahlbehörden sagten, es dauere womöglich noch bis nächste Woche, ehe alle per Briefwahl eingegangenen Stimmen ausgezählt seien.

Unterdessen wird bei den Republikanern die parteiinterne Kritik am früheren US-Präsidenten Donald Trump immer lauter. Neben Politikern gingen auch eine Reihe konservativer Medien auf Distanz zum früheren Staatsoberhaupt. Einige verwiesen darauf, dass die Partei bei sämtlichen Wahlen seit dem Amtsantritt Trumps als Präsident im Jahr 2016 enttäuschende Ergebnisse eingefahren habe.

Vor allem zwischen Donald Trump und Ron DeSantis bahnt sich ein erbitterter Machtkampf an: Der ehemalige Präsident attackierte den Gouverneur Floridas mit mehreren Posts auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. DeSantis sei "ein durchschnittlicher Gouverneur", ihm fehle die "Klasse" und es sei Trump gewesen, der den "politisch toten" DeSantis 2017 wiederbelebt hätte. Ein Berater Trumps wurde noch deutlicher: Der Ex-Präsident sei bereit, "gegen DeSantis in den Krieg zu ziehen", sagte er.

Für Trump wird es aber eng: Weder seine Tochter noch sein Schwiegersohn stehen weiter an seiner Seite. Ivanka Trump und Jared Kushner gehen offenbar auf Distanz zu Donald Trump.