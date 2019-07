USA: Das große Durcheinander bei den Demokraten

Nicht wenige Analysten machen dafür den ungewöhnlich frühen Start der Vorwahlkampf-Debatten verantwortlich. Statt bis später im Jahr zu warten und dann die Top-Kandidaten auf einer Bühne zu haben, verschwenden die Demokraten ihre Zeit auf aussichtslose Bewerber.

Einer von ihnen, Ex-Kongressabgeordneter John Delaney, hielt den Linken Bernie Sanders und Elizabeth Warren vor, "Märchenversprechen" zu machen. "So stellen sie nur sicher, dass Trump gewählt wird." Warren, die das Los neben Sanders und den "Wunderbuben" Pete Buttigieg und Beto O’Rourke auf eine Bühne gestellt hatte, wies die Provokation passend zurück. "Wieso treten Sie an, wenn Sie nur darüber reden wollten, was wir nicht tun können?"

Der Gewinner heißt Donald Trump

Inhaltlich wird die von Phrasen geprägte Debatte so schnell vergessen sein wie mindestens die Hälfte ihrer Teilnehmer. Vergeblich warteten die Zuschauer auf eine substanzielle Debatte zwischen Sanders und Warren, die sich mit Samthandschuhen anfassten. Und Buttigieg lavierte zwischen Linken und Moderaten, deren stärkste Kandidaten am Dienstag nicht auf der Bühne standen. Joe Biden und Kamala Harris debattieren gestern mit der zweiten Gruppe, ohne ihrerseits ein starkes Gegengewicht vom progressiven Flügel zu haben.

Der Gewinner von Detroit heißt Donald Trump, der im November 2020 unangefochten zur Wiederwahl antritt. Das breite Kandidatenfeld bietet ihm die Chance, die Demokraten als zerstrittenen Haufen darzustellen. (spang)

