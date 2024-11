US-Wahl: Wie es bis zur Machtübergabe weitergeht

Die nächsten Stunden und Tage

Die Wahlergebnisse müssen in den Bundesstaaten zunächst noch bis zur letzten Stimme ausgezählt und zertifiziert werden – alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie im Liveblog. In einigen Bundesstaaten können auch noch Briefwahlzettel eintrudeln, die laut Poststempel am Wahltag abgeschickt wurden, teils auch aus dem Ausland. Bis zum 11. Dezember muss das offizielle Ergebnis feststehen.

17. Dezember

Mitte Dezember folgt ein wichtiger formaler Akt, der mit der Besonderheit des amerikanischen Wahlsystems zu tun hat. Denn die Bürgerinnen und Bürger in den USA wählen den Präsidenten nicht direkt, sondern sie entscheiden darüber, welcher Kandidat die Wahlleute ihres jeweiligen Bundesstaates gewinnt. Diese kommen dann am 17. Dezember jeweils zur Abstimmung zusammen.

3. Jänner

Der neu gewählte Kongress tagt erstmals, die neuen Mitglieder legen ihren Amtseid ab. Das amerikanische Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Bei der Wahl standen auch alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie rund ein Drittel der 100 Sitze im Senat zur Abstimmung. Die Partei, die den Kongress kontrolliert, kann den Handlungsspielraum eines Präsidenten stark einschränken.

6. Jänner

Repräsentantenhaus und Senat kommen gemeinsam zusammen, um das Wahlergebnis formal zu bestätigen. Den Vorsitz in dieser Sitzung übernimmt die amtierende Vizepräsidentin, also die bei der Wahl unterlegene Demokratin Kamala Harris. Nach der Wahl 2020 war es bei dieser Sitzung zum Sturm auf das Kapitol durch Trumps Anhänger gekommen.

20. Jänner

Die offizielle Machtübergabe: Der neue Präsident wird in einer feierlichen Zeremonie am Kapitol vereidigt. Die neue Regierung beginnt ihre Arbeit.

