US-Wahl: Trump erteilt zweitem TV-Duell mit Harris eine Absage

"ES WIRD KEINE DRITTE DEBATTE GEBEN!" schrieb Trump am Donnerstag auf seinem Sozialen Netzwerk Truth Social. Eine Stellungnahme von Harris lag zunächst nicht vor.

Trump hatte eine erste Wahldebatte mit dem amtierenden Präsidenten Joe Biden geführt. Dessen schlechtes Abschneiden führte dazu, dass Biden seiner Vizepräsidentin Harris die Kandidatur überließ. Trump und Harris trafen sich dann am Dienstagabend (Ortszeit) zu einer Live-Fernsehdebatte. In einer Reuters/Ipsos-Umfrage erklärte eine Mehrheit der Befragten am Donnerstag, Harris habe das TV-Duell gewonnen.

