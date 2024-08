US-Wahl - Unabhängiger Kandidat Kennedy hilft künftig Trump

Der unabhängige US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. setzt seine Wahlkampagne teilweise aus und hilft damit künftig Ex-Präsident Donald Trump. "Ich glaube nicht mehr, dass ich eine realistische Chance auf einen Wahlsieg habe", sagte Kennedy am Freitag auf einer Pressekonferenz in Phoenix (Bundesstaat Arizona). Daher wolle er den republikanischen Kandidaten unterstützen. Sein Name werde in sogenannten Swing States vom Wahlzettel gestrichen, meinte der 70-Jährige.

In den meisten Bundesstaaten werde sein Name aber auf den Stimmzetteln bleiben, kündigte Kennedy an. Experten zufolge könnten in dem derzeit knappen Präsidentschaftsrennen zwischen Trump und seiner demokratischen Rivalin Kamala Harris die Stimmen von Kennedys Anhängern in einigen umkämpften Bundesstaaten den Ausschlag geben. Kennedy lag in den jüngsten landesweiten Umfragen der Politik-Website "The Hill" in dieser Woche bei 8,7 Prozent.

Der 70-Jährige ist der Sohn des früheren Justizministers und Präsidentschaftsbewerbers Robert F. Kennedy, der 1968 wie fünf Jahre zuvor sein Bruder John F. Kennedy bei einem Attentat erschossen wurde. Er wollte ursprünglich im Lager der Demokraten Amtsinhaber Joe Biden die Kandidatur streitig machen.

Berichte über einen Wechsel des chancenlosen Kennedys in das Lager von Trump gibt es in den USA bereits seit einigen Tagen. Im Gegenzug werde ihn der Republikaner im Fall eines Wahlsiegs in sein Regierungsteam integrieren, heißt es.

Aktualisierung: 23.8.2024, 22:09

