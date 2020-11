US-Wahl: Internationale Pressestimmen

The Observer: "Moment der Demut und Besinnung"

"The Observer" (London): "Dies ist zwar in der Tat ein Grund zum Feiern, aber es ist auch ein Moment der Demut und der Besinnung. Joe Biden zog eine Rekordzahl von Stimmen auf sich - mehr als 74 Millionen oder fast 51 Prozent. Die Gesamtzahl von Trump war mit mehr als 70 Millionen die zweithöchste aller Zeiten, was auf die höchste Wahlbeteiligung seit 1900 zurückzuführen ist. Diese außergewöhnlichen Zahlen zeigen allein schon, wie tief die Leidenschaften und die Spaltungen sind, die das heutige Amerika verfolgen und plagen. Sie sind eine Warnung."

Magyar Nemzet: "Unzählige Berichte von Betrügereien"

"Magyar Nemzet" (Budapest): "Seit Tagen erreichen uns unzählige Berichte von verschiedenen Wahlbetrügereien, von denen einer bedenklicher ist als der andere. (...) Es entsteht der Eindruck, dass (Joe) Biden und die Demokraten zu einem letzten, alles entscheidenden Sturmlauf angetreten sind, bei dem weder Sauberkeit noch der Anschein davon zählt. Nur der Sieg.

NZZ: "Biden kein Ideologe"

"Neue Zürcher Zeitung": "Biden ist zuzutrauen, das Vertrauen wiederherzustellen. Seine politische Prägung erfuhr er im Senat, in dem Konsensfähigkeit und überparteiliche Zusammenarbeit bis vor einigen Jahren als selbstverständlich galten. Zudem ist er ein Pragmatiker und kein Ideologe. Es wird ihm zwar kaum gelingen, die in den letzten Jahren aufgerissenen Gräben zuzuschütten. Aber vielleicht vermag er immerhin wieder eine Gesprächsbasis zu schaffen, ohne die ein Heilungsprozess aussichtslos ist. Denn diese Wahl hat in erschreckender Weise deutlich gemacht, dass die Anhänger der beiden politischen Lager geografisch, kulturell und medial in Parallelwelten leben, die kaum noch Überschneidungen aufweisen."

El País: Niederlage einer der großen Bedrohungen

"El País" (Madrid): "Die Anhänger liberaler Demokratien, der Werte von Toleranz, sozialen Fortschritts und individueller Rechte, offener Gesellschaften und Achtung der Minderheiten, wissenschaftlicher Erkenntnisse und Liebe zur Kultur, können - in den USA und wo immer sie leben - die Niederlage einer der großen Bedrohungen für diese Ideen feiern, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Westen als Leitmodell Fuß gefasst haben.

De Standaard: Pattsituation könnte drohen

"De Standaard" (Brüssel): "Die Präsidentschaft von Donald Trump war eine journalistische Herausforderung. Abgesehen von seinem (...) Nativismus und seiner Frauenfeindlichkeit glänzte er mit alternativen Fakten und Anschuldigungen.(...) Die Demokraten besetzen das Weiße Haus und das Repräsentantenhaus, die Republikaner dominieren den Senat und in gewisser Weise auch den Obersten Gerichtshof. Diese Gegensätze könnten zu einer neuen Pattsituation führen. Und das trotz der ungemein großen Herausforderungen. Diese mögliche Handlungsunfähigkeit breitet den Nährboden für Trumps geistige Trittbrettfahrer."

