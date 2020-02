US-Wahl: Alle Blicke waren auf Iowa gerichtet

Alle Augen waren gestern auf den kleinen Bundesstaat Iowa im Mittleren Westen der USA gerichtet: Dort fand gestern die erste Vorwahl im Rennen um die Präsidentschaft in den USA statt. Demokraten und Republikaner stimmten darüber ab, wen sie für den besten Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei halten.

Hochspannung bis zuletzt

Bei den Republikanern war die Sache einfach: Dort trat der Amtsinhaber, US-Präsident Donald Trump, in dem parteiinternen Rennen ohne ernst zu nehmende Konkurrenz an. Bei den Demokraten blieb es hingegen bis zuletzt spannend: Bei ihnen gab es noch immer einige Bewerber. Zu den aussichtsreichsten Demokraten gehörten in Iowa der Senator Bernie Sanders und Ex-US-Vizepräsident Joe Biden, aber auch der Ex-Bürgermeister aus Indiana, Pete Buttigieg, und die Senatorin Elizabeth Warren.

Eine letzte Umfrage der "New York Times" sah Joe Biden und Senator Bernie Sanders mit jeweils 22 Prozent an der Spitze des Votums in Iowa. Allerdings waren bis zuletzt noch immer bis zu 40 Prozent der Caucus-Wähler unentschlossen. Außerdem trat Mike Bloomberg in Iowa noch nicht an. Der Ex-Bürgermeister von New York hatte sich erst so spät für seine Kandidatur entschieden, dass er bei den ersten vier Vorwahlen nicht dabei ist. Erst beim Super Tuesday am 3. März wird man wissen, wie wirksam sein Flächenbombardement mit Fernsehwerbung ist.

Iowa hat Signalwirkung

Iowa ist mit seinen drei Millionen Einwohnern auf nationaler Ebene kein Schwergewicht und schickt im Sommer auch nur wenige Delegierte zu den Nominierungsparteitagen von Demokraten und Republikanern. In dem kleinen Staat hat sich aber in der Vergangenheit oft gezeigt, wer am Ende als Kandidat seiner Partei das Rennen macht. Die Signalwirkung ist also groß.

Kurz nach Iowa steht bereits am 11. Februar die nächste Vorwahl in New Hampshire an. Dort liegt Bernie Sanders in Umfragen unter den Demokraten vorne.

