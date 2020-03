US-Vorwahlen: Vorentscheidung vielleicht schon morgen

Überschattet von der Coronakrise könnte Joe Biden morgen, Dienstag, bei den Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl in den USA im Herbst seinem Kontrahenten davonlaufen: Umfragen sehen den moderaten ehemaligen Vizepräsidenten haushoch vor dem linken Senator Bernie Sanders.

Biden hatte sich am Super Tuesday vor zwei Wochen überraschend klar an die Spitze des Bewerberfeldes gesetzt, nachdem die moderaten Bewerber Pete Buttigieg und Michael Bloomberg zu seinem Gunsten verzichtet hatten. Am vergangenen Dienstag folgte beim "Mini Super Tuesday" ein weiterer Triumph.

Biden liegt nach einer Zählung des US-Nachrichtensenders CNN mit 845 zu 694 Delegierten in Führung. Damit fehlen dem Ex-Vizepräsidenten noch gut 1.100 Stimmen auf die für die Nominierung zum Herausforderer von Donald Trump erforderliche absolute Mehrheit der Parteitagsdelegierten. Am Dienstag sind 646 Delegierte zu vergeben. Sollte er seinen Vorsprung auf Sanders vergrößern, könnte er nicht mehr einzuholen sein. In allen Staaten erwarten Beobachter einen Sieg Bidens, berichtet die APA.

Die Coronakrise könnte einen Grund für ein vorzeitiges Ende des Vorwahlprozesses darstellen, zumal die Staaten Georgia und Louisiana ihre Vorwahlen wegen der Pandemie bereits verschoben haben.

