US-Vorwahlen: Nikki Haley gibt Medienberichten zufolge auf

Die 52-jährige Ex-US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen stehe davor, ihre Bewerbung zurückzuziehen, berichtete das "Wall Street Journal". Sie werde ihren Rückzug am Mittwoch in einer Rede bekanntgeben, hieß es unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Eine Stellungnahme von Haley lag nicht vor.

Die letzte verbliebene Partei-Rivalin von Ex-Präsident Donald Trump hatte am Vortag beim sogenannten Super Tuesday eine deutliche Niederlage eingefahren. Sie konnte lediglich die Wahl in Vermont für sich entscheiden, alle anderen Staaten gingen an Trump.

Mit dem Schritt würde das Rennen um das Weiße Haus noch während der Vorwahlen faktisch zu einem Duell zwischen Trump und Amtsinhaber Joe Biden werden.

Mehr Infos in Kürze.

