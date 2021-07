US-Taskforce soll das Rätsel lösen

Wie CIA-Chef William Burns nun bestätigte, sind bereits 200 Menschen betroffen. Er hat nun eine Taskforce eingerichtet und die Bemühungen intensiviert, das Rätsel um die Beschwerden zu lösen.

Burns zeigte sich entschlossen, die Auslöser für die mysteriösen Krankheitsfälle, zu deren Symptomen Migräne und Schwindel gehören, zu finden. Unter anderem habe er einen hochrangigen Beamten, der einst die Suche nach Terrorchef Osama bin Laden orchestrierte, zum Leiter der Taskforce Havanna-Syndrom gemacht. Das medizinische Team, das an dem Fall arbeite, sei verdreifacht worden. Das Havanna-Syndrom trat erstmals bei US-Diplomaten auf, als diese 2016 an der US-Botschaft in Kuba arbeiteten. Es bestehe eine "starke Möglichkeit", dass das Syndrom absichtlich ausgelöst wurde und Russland dafür verantwortlich sein könnte, sagte Burns.