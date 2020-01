US-Senat: Zwist um Zeugenaussagen

Je näher die Entscheidung über eine Zulassung von Zeugen im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump rückte, desto erbitterter tobte der Streit darüber: Zehn Stunden lang lieferten sich Anklage und Verteidigung am Mittwoch im Senat einen heftigen Schlagabtausch, den sie am Donnerstag fortsetzten.

Die Demokraten wollen unbedingt Zeugen befragen, vor allem Trumps früheren Nationalen Sicherheitsberater John Bolton. In einem noch nicht veröffentlichten Buch bestätigte dieser laut "New York Times" den zentralen Vorwurf gegen Trump in der Ukraine-Affäre: Der Präsident habe ihm im August 2019 gesagt, dass er Militärhilfen an die Ukraine im Umfang von fast 400 Millionen Dollar (363,60 Millionen Euro) zurückhalte, um Ermittlungen gegen seinen Rivalen Joe Biden zu erzwingen.

Trumps Verteidiger wollten eine Vorladung Boltons unbedingt verhindern. Sie warnten, eine mögliche Befragung des Ex-Sicherheitsberaters würde "schwere Sicherheitsprobleme" bedeuten. "Er kennt alle Geheimnisse der Nation", sagte der Vize-Rechtsberater des Weißen Hauses, Patrick Philbin. Anwalt Alan Dershowitz argumentierte, die USA seien gerade in "außerordentlich gefährlichen Zeiten". In diesen sollten die Wähler über das Schicksal von Trump entscheiden und nicht der Senat.

Hält Mehrheit der Republikaner?

Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass die Republikaner geschlossen auftreten und mit ihrer Mehrheit Zeugenbefragungen verhindern. Seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe aus dem noch unveröffentlichten Bolton-Buch mehren sich allerdings auch bei den Republikanern Stimmen für eine Befragung des Ex-Sicherheitsberaters.

