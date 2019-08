US-Präsident will Deal mit dem Iran

Die Diskussion sei sehr produktiv verlaufen, hieß es am Samstag in Biarritz aus Kreisen des französischen Präsidialamtes.

Das Mittagessen der beiden Staatschefs auf einer Hotelterrasse war vorher nicht angekündigt worden.

Mit Blick auf den Iran habe Trump versichert, er wolle keinen Krieg, sondern einen "Deal", hieß es. Macron sieht sich in der schweren Krise als Vermittler und will eine Deeskalation erreichen. Paris schwebt den Kreisen zufolge eine "Pause" vor, in der es Teheran gestattet werden soll, eine bestimmte Menge von Öl zu exportieren. Gleichzeitig soll der Iran seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen wieder einhalten. Die USA waren aus diesem Abkommen ausgestiegen und hatten neue Sanktionen gegen Teheran verhängt.

Es gebe gemeinsame Interessen, hieß es nach dem Treffen mit Blick auf die Beziehungen zwischen Paris und Washington. Macron sei es darauf angekommen, die persönliche Beziehung zum Chef des Weißen Hauses zu pflegen. Die Beziehung zwischen den beiden Präsidenten gilt als eher gespannt, da es Meinungsverschiedenheiten in der Handels- oder Klimapolitik gibt.

