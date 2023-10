US-Präsident Biden will Milliarden-Hilfen für Israel und die Ukraine

US-Präsident Joe Biden macht sich keine Illusionen. Er wisse, "dass wir hier zu Hause Spaltungen haben", räumte er in der zweiten Rede seiner Amtszeit aus dem Oval Office ein. Von dort aus hatte er sich nach der Rückkehr von seiner Stippvisite in Israel zur besten Sendezeit direkt an seine Landsleute gewandt.

Mit Blick auf die Selbstblockade des Kongresses forderte Biden, "dass sich kleinkarierte, parteiische, wütende Politik nicht unserer Verantwortung als großer Nation" in den Weg stelle. "Wir dürfen und werden Terroristen wie die Hamas und Tyrannen wie Putin nicht gewinnen lassen."

Klare Worte eines Präsidenten, der bei seinen öffentlichen Auftritten oft ausschweift. Eingerahmt vom Sternenbanner und von Familienfotos wirkte Biden nach seiner riskanten Ad-hoc-Reise in eine aktive Kriegszone erstaunlich animiert. Der 80-Jährige bewies in den 15 Minuten mehr Agilität als die Republikaner im Repräsentantenhaus in den vergangenen 15 Tagen. Während Biden in seiner Rede "einen Wendepunkt der Geschichte" ausmachte, zankte sich die Trump-Partei untereinander über die Besetzung des vakanten Speaker-Amtes.

ZIB 1: US-Präsident Joe Biden bittet am Freitag den Kongress um neue Hilfen für Israel und die Ukraine - konkret um 106 Milliarden Dollar. 60 Milliarden davon sollen an die Ukraine gehen.

Beantragte Mittel liegen auf Eis

Ohne eine Lösung in Sicht kann der Kongress der Mahnung Bidens nicht nachkommen, "Entscheidungen zu treffen, die unsere Zukunft für die kommenden Jahrzehnte bestimmen werden". Damit gemeint sind 60 Milliarden Dollar an Hilfen für die Ukraine, 14 Milliarden für Israel, Mittel für humanitäre Hilfe und die Grenzsicherung zu Mexiko. Angesichts der Dysfunktionalität des US-Kongresses schnürte das Weiße Haus ein 100-Milliarden-Dollar-Paket in der Hoffnung, auf diesem Weg essenzielle Hilfe für die beiden bedrohten Demokratien durchzusetzen. Die beantragten Mittel liegen auf Eis, solange die Republikaner das Parlament nicht aus der Lähmung befreien.

Während Biden Amerikas Rolle als "Leuchtturm" der Freiheit definiert, demonstriert die von "Amerika zuerst"-Isolationisten dominierte Mehrheitsfraktion im Repräsentantenhaus, wie wenig sie der Rest der Welt interessiert.

Biden machte in seiner Rede klar, dass es den USA bei der militärischen Stärkung der Verbündeten ausdrücklich darum geht, eine Ausweitung der Konflikte zu verhindern. Putin würde im Falle eines Erfolges in der Ukraine andere Ex-Ostblockstaaten ins Visier nehmen. So habe dieser bereits den Polen und den Balten gedroht. Die USA wollten eine direkte Konfrontation mit Russland vermeiden.

An US-Fehler erinnert

Israel müsse gegen die Terroristen der Hamas vorgehen, sollte sich aber nicht von der Wut über deren Verbrechen leiten lassen. Ohne die Irak-Invasion ausdrücklich zu erwähnen, erinnerte Biden an "die Fehler", die die USA nach dem 11. September gemacht hätten. Das hatte Biden Benjamin Netanyahu so ähnlich schon bei seiner Stippvisite in Israel gesagt. Eine Warnung, die darauf abzielt, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern.

Darauf zielte auch die Passage in der Rede ab, die Biden den Palästinensern widmete. Er sei "untröstlich über den tragischen Verlust palästinensischen Lebens", sagte der Präsident zu den zivilen Opfern im Gazastreifen und versprach Hilfslieferungen für die Zwangsevakuierten. Während er die Schuld für die Toten bei einer Explosion vor dem Krankenhaus in Gaza auf eine fehlgeschlagene Rakete der Hamas schob, betonte Biden: "Die Menschlichkeit der unschuldigen Palästinenser dürfen wir nicht ignorieren, die nur in Frieden leben und eine Chance haben wollen."

