US-Präsident Biden kam bei Auftritt zu Sturz

Zu alt? Zu wackelig? Der Sturz von Joe Biden vor laufenden Kameras auf einer Bühne in Colorado befeuert die Diskussion über die Fitness des 80-jährigen US-Präsidenten. Das Weiße Haus bemühte sich umgehend um Schadenbegrenzung: "Es geht ihm gut", verwies man auf den Sandsack, den Biden beim Händeschütteln nicht gesehen habe. Der Präsident selbst zeigte mit einem Hüpfer, dass er unverletzt ist.

Das Video wurde in den sozialen Netzwerken tausendfach geteilt und vor allem von Republikanern hämisch kommentiert. Überraschenderweise aber zeigte sich Expräsident Donald Trump verständnisvoll. Er gab Biden sogar Tipps.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Biden war 2021 als ältester Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus eingezogen. Ende April kündigte der Demokrat an, er wolle bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr für eine zweite Amtszeit antreten. Bei der Wahl in eineinhalb Jahren wird Biden 81 Jahre alt sein, am Ende einer möglichen zweiten Amtszeit wäre er 86.

Bidens Alter und seine Eignung als erneuter Präsidentschaftsbewerber sorgen seit längerem für Debatten, auch in seiner eigenen Partei. Konkurrenten aus den Reihen der Republikaner nutzen Patzer und kleine Fehltritte des Präsidenten regelmäßig, um seine mentale und körperliche Fitness infrage zu stellen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.