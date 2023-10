US-Parlament: Und es kommt noch schlimmer

In der vergifteten Stimmung zwischen Republikanern und Demokraten in den USA scheint selbst Taktik nicht mehr möglich zu sein. Denn nach der einmaligen Absetzung des bisherigen Sprechers des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, kommen jetzt zwar auch klagende Stimmen aus dem Lager der Präsidentenpartei Joe Bidens. Doch die demokratischen Abgeordneten hätten es in der Hand gehabt, das nunmehrige Chaos zu verhindern.