US-Nationalarchiv fordert Ermittlung gegen Trump

Am Montag erst hatte das Archiv bestätigt, dass es 15 Kisten mit Dokumenten auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida sichergestellt habe, die dieser bei seinem Auszug aus dem Weißen Haus mitgenommen hatte. Unter den Dokumenten befanden sich offizielle Korrespondenz mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sowie ein Brief von Trumps Vorgänger Barack Obama.

Ein Gesetz hält fest, dass schriftliche Unterlagen eines Präsidenten nach dem Ende seiner Amtszeit an das Nationalarchiv übergeben werden müssen. Trump ist bekannt für seinen laxen Umgang mit Regeln zu offiziellen Dokumenten.