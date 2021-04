US-Kapitol abgeriegelt - Polizisten von Auto angefahren

Zwei Polizisten seien in der Nähe des Gebäudes von einem Auto angefahren worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die beiden Beamten seien verletzt worden. Ein Verdächtiger und die Polizisten seien in ein Spital eingeliefert worden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.