US-Höchstgericht: Republikaner ringen um Geschlossenheit

Er argumentiert, dass er verpflichtet sei, rasch zu handeln. Der Demokrat Joe Biden, Trumps Gegner bei der Wahl am 3. November, appellierte hingegen an die republikanischen Senatoren, die Nachfolge erst nach der Wahl zu behandeln. "Bitte folgen Sie Ihrem Gewissen! Stimmen Sie nicht für jemanden, der unter diesen Umständen nominiert wurde", sagte Biden in der Nacht auf Montag bei einem Auftritt in Philadelphia. "Lassen Sie das Volk sprechen!"

Bei zwei republikanischen Senatoren hat Bidens Aufruf bereits gefruchtet: Susan Collins (Maine) und Lisa Murkowski (Alaska) haben sich bereits für eine Verschiebung ausgesprochen. Ex-Präsidentschaftsbewerber Mitt Romney und Senator Chuck Grassley gelten als Wackelkandidaten. Wegen der Mehrheit von 53:47 würden diese vier Abweichler bereits reichen, um Trumps Pläne für eine rasche Nominierung zu stoppen.

