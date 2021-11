Bundesrichterin Tanya S. Chutkan sieht keinen Grund, warum das National-Archiv vom US-Kongress angeforderte Unterlagen vom 6. Jänner nicht weitergeben sollte. "Es liegt im öffentlichen Interesse herauszufinden, was an diesem Tag geschehen ist, und eine Gesetzgebung zu erörtern, die solche Vorgänge in Zukunft für immer verhindert", schreibt die Richterin in ihrem 39-Seiten-Urteil zur Klage Donald Trumps gegen die Herausgabe der Unterlagen.