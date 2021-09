US-General warnt vor Bürgerkrieg in Afghanistan

Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte, General Mark Milley, warnt vor einem Bürgerkrieg in Afghanistan: "Ich weiß nicht, ob die Taliban in der Lage sein werden, ihre Macht zu konsolidieren und eine Regierung aufzubauen", sagte Milley in einem Gespräch mit dem TV-Sender Fox News. Dies könnte in den nächsten drei Jahren zu einer Neukonstituierung des Terrornetzwerks Al-Kaida oder einer Erstarkung der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) führen.

Dazu kommen laut Milley "unzählige weitere militante Gruppen" in Afghanistan. Zurzeit gibt es beispielsweise im Panjshir-Tal heftige Kämpfe zwischen den Taliban und der "Nationalen Widerstandsfront von Afghanistan" (NRFA), in der sich Kräfte unter dem afghanischen Milizenführer Ahmad Massoud zusammengeschlossen haben. Beide Seiten behaupten, dort die Oberhand zu haben.

Hochburg der Tadschiken

Das Panjshir-Tal nordöstlich der Hauptstadt Kabul ist in dem Vielvölkerstaat eine Hochburg der Tadschiken. Ahmad Massoud ist der Sohn eines der wichtigsten Anführer im Krieg gegen sowjetische Truppen in den 1980er-Jahren, die das Tal nicht unter ihre Kontrolle bringen konnten. Während der ersten Herrschaft der Taliban von 1996 bis 2001 war es Massouds Vater ebenfalls gelungen, Angriffe der Islamisten abzuwehren.

Auch andernorts regt sich Widerstand gegen die Taliban-Herrschaft: Bei einer Demonstration für Frauenrechte in Kabul kam es zu Zusammenstößen. Mindestens eine Frau sei dabei verletzt worden, berichteten lokale Journalisten am Samstag.

Videos von lokalen TV-Sendern und Aktivistinnen zufolge kam es bei der Demonstration zu chaotischen Szenen. Rund zwei Dutzend Frauen hatten zunächst friedlich in der Nähe des Präsidentenpalastes demonstriert, wie auf Bildern, die in sozialen Medien geteilt wurden, zu sehen war. Sie hielten Schilder in der Hand, auf denen etwa stand: "Wir sind nicht die Frauen von vor 20 Jahren" oder "Gleichheit – Gerechtigkeit – Demokratie!".

Auf Internet-Videos ist zu sehen, wie die Frauen von 50 oder mehr Sicherheitskräften der Taliban umzingelt sind und sich Schreiduelle mit radikalen Islamisten liefern. Ein Taliban-Kommandeur fragt über einen Lautsprecher "... wartet, was ist das Problem, was wollt ihr, es gibt kein Problem, Mädchen, okay?", während im Hintergrund eine junge Frauenstimme zu hören ist, die fragt: "Warum schlagt ihr uns?"

Die Videos und Angaben konnten zunächst nicht von unabhängigen Stellen verifiziert werden.