Die Nachrichten vom Hindukusch verheißen aus Sicht der amerikanischen Geheimdienste wenig Gutes. Neun der insgesamt 34 Provinzhauptstädte sind bereits an die Taliban gefallen. Darunter zuletzt die strategisch und symbolisch wichtige Stadt Kunduz im Norden Afghanistans. Die von Pakistan unterstützten "Gotteskrieger" kontrollieren bereits 65 Prozent des Landes. Und schon in absehbarer Zeit könnte auch in der Hauptstadt Kabul die Flagge der Fundamentalisten wehen.