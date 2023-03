US-Drohne kollidierte über Schwarzem Meer mit russischem Kampfjet

US-Kräfte hätten die Drohne daraufhin zum Absturz bringen müssen, teilte das Militär am Dienstag mit und beklagte, ein "unsicheres und unprofessionelles" Handeln der russischen Seite habe den Zwischenfall verursacht.

Das regionale Europa-Hauptquartier der US-Streitkräfte in der deutschen Stadt Stuttgart (EUCOM) erklärte, zwei russische Kampfflugzeuge vom Typ Su-27 hätten die US-Drohne vom Typ Reaper am Dienstag über internationalen Gewässern abgefangen. Dabei habe einer der Kampfjets den Propeller der Drohne berührt. Das US-Fluggerät sei routinemäßig in internationalem Flugraum unterwegs gewesen, hieß es.

"Gefährlich und unprofessionell"

"Unser MQ-9-Fluggerät führte Routineoperationen im internationalen Luftraum aus, als es von einem russischen Flugzeug abgefangen und gerammt wurde", erklärte US-Luftwaffengeneral James Hecker. "Das führte zu einem Absturz und kompletten Verlust der MQ-9." Wegen des "gefährlichen und unprofessionellen" Vorgehens der Russen sei beinahe auch der russische Kampfjet abgestürzt.

EUCOM erklärte, vor der Kollision hätten die Su-27 bereits Treibstoff auf die Drohne abgelassen und seien vor dem unbemannten Gerät geflogen. "Dieser Vorfall zeugt von einem Mangel an Kompetenz, zusätzlich dazu, dass er gefährlich und unprofessionell war." Am Schwarzen Meer liegt unter anderem die Ukraine, gegen die Russland Krieg führt, und die von Russland annektierte Halbinsel Krim.

