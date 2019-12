US-Demokraten wollen Trump-Berater vorladen

Das von den oppositionellen Demokraten angestrebte Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump geht in die entscheidende Woche: Das Repräsentantenhaus könnte möglicherweise schon Mitte der Woche offiziell die Impeachment genannte Anklage einbringen.

Geht es nach den Demokraten, dann soll sich Trump wegen Machtmissbrauchs im Zuge der Ukraine-Affäre und Behinderung der Ermittlungen des Kongresses, also des US-Parlaments, verantworten. In den kommenden Tagen soll das Plenum im Repräsentantenhaus über die beiden Anklagepunkte entscheiden.

Sollten die Abgeordneten mehrheitlich zustimmen, würde das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump formell eröffnet. Da die Demokraten im Repräsentantenhaus eine Mehrheit haben, gilt ein Ja als sicher – trotz einiger Abweichler, die mit Nein stimmen wollen.

Nach der formellen Eröffnung des Impeachment-Verfahrens liegt der Ball beim Senat, der allerdings von Trumps Republikanern dominiert wird. Die Demokraten haben der zweiten Kammer bereits einen Vorschlag über das weitere Vorgehen unterbreitet.

Start im Senat Anfang Jänner?

Zentrale Forderung darin ist, dass vier hochrangige Mitarbeiter des Weißen Hauses im Senat gehört werden – darunter Trumps geschäftsführender Stabschef Mick Mulvaney und der ehemalige Nationale Sicherheitsberater John Bolton. Das schrieb der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, in einem Brief an seinen republikanischen Gegenpart, Mehrheitsführer Mitch McConnell. Darin schlug Schumer auch vor, mit dem Verfahren in der zweiten Jännerwoche zu beginnen.

Der republikanische Mehrheitsführer McConnell scheint derzeit ein kürzeres Verfahren ohne viel Trubel gegenüber einem langen mit Zeugenanhörungen zu bevorzugen. Bei einem solchen beschleunigten Verfahren könnten die Senatoren mit einer einfachen Mehrheit beschließen, direkt – also ohne weitere Zeugenanhörungen – über die Anklagepunkte gegen Trump abstimmen zu lassen.

Er könnte den Prozess sogar noch weiter abkürzen. Mit einer einfachen Mehrheit könnte McConnell das Impeachment abweisen lassen. Dann würde das Verfahren eingestellt. Allerdings wäre Trump damit nicht freigesprochen.

Republikaner stehen zu Trump

Der US-Präsident hat ohnehin nichts zu befürchten: Zur Absetzung mittels Impeachment ist eine Zweidrittelmehrheit im 100-köpfigen Senat erforderlich. Somit müssten mindestens 20 der 53 Republikaner gemeinsam mit den Demokraten für wenigstens einen Anklagepunkt stimmen, damit Trump abgesetzt wird. Das wird nicht passieren, da die Republikaner geschlossen hinter dem Präsidenten stehen. Dazu kommt, dass noch nie zuvor ein US-Präsident des Amtes enthoben wurde.

