US-Datenleck zwingt die Ukraine, ihre Kriegspläne zu ändern

Die Führung in Kiew ist massiv verärgert: Seit Tagen veröffentlichen US-Medien Artikel und Videos über angeblich geleakte Geheimdokumente der USA zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Weil nun die ganze Welt Zugriff auf mehr als 50 streng geheime Pentagon-Papiere hat, die unter anderem sensible Informationen über die internen Vorgänge und Zustände im ukrainischen Militär enthalten, sieht sich die Ukraine gezwungen, ihre Kriegspläne zu ändern.

US-Beamte sagen zwar, dass mindestens eine der Dutzenden Seiten inhaltlich verändert wurde. Dennoch bestätigen sie die Echtheit der Dokumente, die zahlreiche Schwachstellen des ukrainischen Militärs offenlegen. Vor allem aber belegen sie, dass dem Land bald die Waffen ausgehen könnten.

Gehen Kiew die Raketen aus?

Konkret hieß es in der "New York Times" und im "Wall Street Journal" , dass Kiew den Unterlagen zufolge bestimmte Flugabwehrraketen auszugehen drohten. Aus einem angeblichen Pentagon-Dokument vom 28. Februar soll demnach hervorgehen, dass die Ukraine ihren Bestand an Buk-Raketen bis zum 13. April und jenen an S-300-Raketen bis zum 3. Mai vollständig aufgebraucht haben könnte. Das Dokument beruft sich auf die damaligen Verbrauchsraten; es ist unklar, ob sich die Werte in der Zwischenzeit geändert haben.

Doch Tatsache ist auch, dass die Ukraine seit Langem mehr Munition und Waffen für den Krieg gegen Russland fordert und die Verbündeten in Europa nur halbherzig ihre groß angekündigten Waffenlieferungen einhalten.

"Sehr hohes" Sicherheitsrisiko

Unklar ist weiter, wer die Unterlagen veröffentlicht hat. Die US-Regierung sucht bereits intensiv nach nach dem Urheber.

Regierungskreisen zufolge deutet die Vielfalt der in den Papieren angesprochenen Themen, die sich auf den Krieg in der Ukraine, China, den Nahen Osten und Afrika beziehen, darauf hin, dass sie eher von einem US-Amerikaner als von einem Verbündeten weitergegeben wurden.

Die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente im Internet sei „ein sehr hohes Risiko für die nationale Sicherheit“, sagte am Montag ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Es könnte sich um den schwerwiegendsten Geheimnisverrat seit dem Jahr 2013 handeln, als Hunderttausende Dokumente, Videos und Interna auf der Webseite der Enthüllungsplattform WikiLeaks erschienen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper