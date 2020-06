US-Bürgerrechtler ruft zu einem neuen "Marsch auf Washington" auf

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd im Zuge eines brutalen Polizeieinsatzes erhöhen Bürgerrechtler in den USA nun den Druck auf Präsident Donald Trump. Der prominente Aktivist Al Sharpton hat für den 28. August zu einem neuen "Marsch auf Washington" aufgerufen, um gegen die Diskriminierung im Land zu protestieren. Es ist ein Datum mit Geschichte: Martin Luther King hatte am 28. August 1963 250.000 Anhänger nach Washington geführt und dort mit den legendären Worten "I have a dream" die Gleichberechtigung von Schwarzen eingefordert. "Wir gehen an diesem 28. August nach Washington zurück, um diesen Traum wiederherzustellen und uns ihm wieder zu verpflichten", kündigte Sharpton seinen Plan an.

"Es ist Zeit für uns, in Georges Namen aufzustehen und zu sagen: Nehmt Euer Knie aus meinem Nacken", sagte er. Amerikaner müssten weiter friedlich demonstrieren, um wirkliche Veränderungen zu erzielen. An der Organisation des Marsches ist auch Martin Luther King III. beteiligt.

Klage gegen Trumps Regierung

Unterdessen verklagte die Organisation ACLU Trumps Regierung vor einem Bundesgericht in Washington wegen des harten Vorgehens der Sicherheitskräfte gegen Teilnehmer einer Demonstration gegen Polizeigewalt und Rassismus vor dem Weißen Haus.

In Minneapolis fand die erste von insgesamt drei Trauerfeiern für Floyd statt. Hunderte Menschen, darunter Angehörige, Freunde und Politiker, nahmen an der sehr emotionalen Verabschiedung teil. Ein goldener Sarg mit Floyds Leichnam war in der christlichen Universität North Central in Minneapolis aufgebahrt. In seiner Trauerrede sagte der Pastor und Bürgerrechtler Al Sharpton, der Fall stehe sinnbildlich für die jahrhundertelange Unterdrückung von Schwarzen in den USA. Die Teilnehmer der Zeremonie hielten genau acht Minuten und 46 Sekunden lang schweigend inne – so lange hatte der Polizist sein Knie auf Floyds Nacken gedrückt.

Mahnwachen gab es auch in anderen US-Großstädten. In Buffalo wurden zwei Polizisten vom Dienst suspendiert: Sie hatten während der Proteste einen 75-jährigen weißen Demonstranten zu Boden gestoßen und verletzt.

Gegen die Polizeigewalt

Der gewaltsame Tod von George Floyd löst eine weltweite Welle von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt aus: Besonders massiv waren die Reaktionen in Frankreich, wo es viele Fälle von exzessiver Polizeigewalt gab.

Twitter sperrt Trumps Video:

Der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Kurznachrichtendienst Twitter geht in die nächste Runde: Twitter hat das Video von US-Präsident Trump zum Gedenken an den Tod des Afroamerikaners George Floyd deaktiviert. Der US-Dienst begründete den Schritt mit Urheberrechtsbeschwerden, die eingereicht worden seien. Das Video besteht aus Fotos und Videosequenzen von Protestmärschen und Gewaltszenen – unterlegt mit Trumps Worten.

Trumps Wahlkampfteam zeigte sich empört: „Twitter zensiert diese erhebende und einigende Botschaft von Präsident Trump“, protestierte man.

Unterdessen schließt Twitter nicht aus, Trumps offizielles Konto zu sperren, sollte dieser gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Für Donald Trump wäre das ein schwerer Schlag: Twitter ist seit Jahren das wichtigste Kommunikationsmittel des US-Präsidenten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.