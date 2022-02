US-Botschafterin mit deutschen Wurzeln

Mit der Zustimmung des Senats nahm die 72-jährige Wunschkandidatin von Präsident Joe Biden die letzte politische Hürde. Gutmann ist seit 2004 Präsidentin der renommierten University of Pennsylvania, einer Hochschule mit einem Budget von 3,5 Milliarden Dollar und 18.000 Angestellten. Im Senat gab es für sie 54 Ja- und 42 Neinstimmen.

Gutmann hat jüdische Wurzeln in Deutschland. Ihr Vater stammt aus dem fränkischen Feuchtwangen und flüchtete nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland 1934 mit seiner Familie nach Britisch-Indien. Später zog er nach New York, wo Amy Gutmann 1949 im Stadtteil Brooklyn geboren wurde. Sie studierte Politologie an der Elite-Universität Harvard und lehrte fast drei Jahrzehnte an einer weiteren Spitzen-Uni, Princeton in New Jersey.