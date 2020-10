Trevor Traina gehört zweifellos zur US-Elite. Er ist der Sohn des Schiffsmagnaten und Kunstsammlers John Traina. Sein Großvater mütterlicherseits, Wiley T. Buchanan, war zur Zeit von Bruno Kreisky US-Botschafter in Österreich. Der aktuelle amerikanische Botschafter hat in Princeton und Oxford studiert und wurde als Händler mit Luxusartikeln reich. Obwohl er in Kalifornien aufgewachsen ist, hat er nach eigener Aussage "eine wirklich starke Bindung" zu Österreich. Sein Job als Vertreter der