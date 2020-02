US-Botschafter in Berlin wird neuer Koordinator der Geheimdienste

Das teilte US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Donnerstag mit. "Rick hat unser Land äußerst gut repräsentiert, und ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten", twitterte Trump. Grenell, der somit auf den amtierenden Koordinator Joseph Maguire folgt, gilt als extrem loyal zu Trump und rühmt sich immer wieder, einen guten Draht ins Weiße Haus zu haben.

Grenell ist seit Anfang 2018 Botschafter in Deutschland. Sein Amt nutzte er häufig für offensive Ansagen an die Bundesregierung – womit der 53-Jährige mit der üblichen diplomatischen Zurückhaltung brach. So drohte der Botschafter im August 2019 im Streit um die deutschen Verteidigungsausgaben mit einem Teilabzug von US-Soldaten, sollte die Regierung den Wehretat nicht erhöhen. Zudem drohte er der Bundesregierung in der Debatte um eine Beteiligung des chinesischen Huawei-Konzerns am Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes mit Konsequenzen für die Geheimdienstzusammenarbeit.

