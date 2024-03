US-Außenminister Blinken trifft Nehammer, Schallenberg und Van der Bellen

US-Außenminister Antony Blinken landete Freitagfrüh in Wien.

Blinken nimmt in Wien an der jährlichen Konferenz des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) teil und hält dort um 12.30 Uhr eine Rede. Am Nachmittag trifft er Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Im Zentrum der heurigen Drogenbekämpfungskonferenz steht unter anderem die grassierende Opioidkrise in den USA. Blinken ist nach Angaben des US-Außenministeriums der erste Außenamtschef der Vereinigten Staaten überhaupt, der an einem Treffen der UNO-Drogenkommission teilnimmt. "Die grundlegende Wahrheit über die Krise der synthetischen Drogen: Kein Teil der Welt ist immun", erklärte Blinken zu dem Thema.

An der 67. Sitzung der Kommission, die am Donnerstag eröffnet wurde und noch bis Freitag kommender Woche (22. März) dauert, nehmen die Außenminister zahlreicher Länder teil - etwa aus den Koka-Anbauländern Kolumbien, Honduras oder Ecuador. Österreich ist am Freitag durch Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) vertreten, er wird ebenfalls eine Rede halten.

Treffen mit Nehammer und Schallenberg

Blinken trifft Nehammer und Schallenberg im Bundeskanzleramt und hält dort eine Pressekonferenz mit dem österreichischen Außenminister um 15.15 Uhr (nachrichten.at überträgt live). Im Anschluss besucht der US-Außenminister Bundespräsident Van der Bellen in der Präsidentschaftskanzlei.

Liveblog zu Blinkens Wien-Besuch:

