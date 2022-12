US-Ausschuss empfiehlt Amtsverbot für Trump

Am Ende musste alles zügig gehen. Wie schnell, das lässt sich an dem Platzhalter auf der Titelseite des Abschlussberichts ablesen. Als der mehr als 800 Seiten starke Report das Licht der Welt erblickte, führte er als Datum "December 00, 2022" an. Der Überraschungsbesuch Wolodimir Selenskyjs im Kongress hatte das über 18 Monate wie ein Räderwerk arbeitende Komitee aus sieben Demokraten und zwei Republikanern aus dem Takt gebracht.