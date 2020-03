Ursula von der Leyen: Bei vielen Krisen gefordert

"Das waren definitiv die intensivsten zwei Wochen meines politischen Lebens." So hatte Ursula von der Leyen die Zeit beschrieben, die zwischen ihrer Nominierung durch die Staats- und Regierungschefs und der Wahl durch das EU-Parlament im Juli lagen. Am 1. Dezember hat die neue Kommissionspräsidentin ihr Amt angetreten. Heute laufen die ersten 100 Tage an der Spitze der Brüsseler Behörde ab. Möglicherweise liegen die schwierigsten Wochen ihrer Karriere noch vor ihr.

Die Ausbreitung des Coronavirus, das Wiederaufflackern der Flüchtlingskrise, die Kriege in Libyen und Syrien, die Verhandlungen um die künftigen Beziehungen mit London: Die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission wird sich zunehmend als Krisenmanagerin behaupten müssen. Da ist es von Vorteil, die Zeit genutzt zu haben und das Herzstück ihres Programms innerhalb der ersten 100 Tage entworfen und in einen ersten Gesetzesvorschlag gegossen zu haben: den Green Deal mit 50 Einzelmaßnahmen und das dazugehörige Klimagesetz. Außerdem hat sie bereits eine breite Strategie zur künstlichen Intelligenz und zur Digitalisierung vorgelegt.

Doch alle Schwierigkeiten fangen bei den Finanzen an. Die 27 Staats- und Regierungschefs haben sich noch immer nicht auf das Mehrjahresbudget 2021–27 geeinigt. Und so lange das nicht geschehen ist, hängen alle Vorschläge aus der Kommission in der Luft. (via)

